Coronavirus, in vendita a 190 euro le mascherine in seta di Fendi

Dopo l'allarme coronavirus, le mascherine sono esaurite. Tuttavia, per essere al sicuro e non rinunciare alla moda, sono disponibili quelle di Fendi.

L’allarme coronavirus si è fatto concreto anche in Italia. Molte le farmacie che da settimane hanno messo in vendita mascherine utili a proteggersi da possibili contagi. Tuttavia, in seguito ai primi casi di coronavirus in Lombardia e Veneto, in molti negozi sono completamente esaurite. Per chi cercasse una versione più alla moda, sono disponibili quelle di Fendi. Già in vendita prima dell’allarme contagio, queste mascherine uniscono moda e qualità all’esigenza di salute e sicurezza. Ma il prezzo non è particolarmente conveniente.



Coronavirus, le mascherine di Fendi

È una corsa nelle farmacie di Milano e non solo: dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus, sono tantissimi coloro che stanno prendendo precauzioni. La più diffusa è sicuramente la mascherina. In Lombardia stanno andando a ruba. Le poche ancora disponibili costano caro.

In zona Corvetto, Milano sud, il titolare di una farmacia ha dichiarato: “Siamo stati presi d’assalto, riceviamo richieste continuamente.

Le abbiamo ordinate e dovrebbero arrivare nei prossimi giorni ma molti hanno finito gli stock, riprovi domani”. Le uniche mascherine disponibili sono quelle vendute in confezioni da 100. Ogni scatola costa 100 euro. Stessa situazione in altre farmacie milanesi. In zona Paolo Sarpi ci sono code lunghissime nelle farmacie che ancora hanno a disposizione le mascherine.



Online, e nei rispettivi punti vendita, è possibile trovare mascherine alla moda firmate Fendi. Il marchio e la fantasia sono inconfondibili. La qualità è eccellente: sono in pura seta. Il prezzo, tuttavia, è piuttosto considerevole: ogni mascherina, infatti, costa ben 190 euro.