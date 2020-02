Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello è tornata a criticare il format, svelando retroscena sul fidanzato della Elia.

Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello ha criticato il nuovo format scelto da Alfonso Signorini, non risparmiando frecciatine al fidanzato di Antonella Elia, svelando dettagli del passato.

Cristina Plevani: “Fidanzato dell’Elia un mitomane”

Continua la critica aspra nei confronti del Grande Fratello Vip da parte di Cristina Plevani. La prima vincitrice del Grande Fratello, infatti, è tornata ad esprimere la sua opinione sul nuovo format scelto da Alfonso Signorini, e questa volta non ha voluto risparmiare critiche nei confronti di una delle concorrenti.

Durante la tredicesima puntata del GF Vip, nella casa è entrata Valeria Marini, e nel frattempo sul suo profilo Instagram Cristina ha messo un post in cui non solo commenta a colpi di hashtag la puntata, ma in cui svela dei retroscena importanti su Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia: “#serena #valeriamarini #elia e fidanzato Evviva le novità…

P.s. il fidanzato mitomane è dal 2012 che ogni tanto mi scrive messaggi, ci provava? Forse si, forse no, non piacendomi ho sempre risposto con cortesia senza superare limiti. Non credo scrivesse solo a me, spero #gfvip.

Lo sfogo per l’esclusione

Come già abbiamo scritto recentemente, Cristina Plevani non rientrava tra i papabili concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip. Nei nomi possibili ipotizzati a gennaio, infatti, figuravano Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, ma non lei, la vincitrice del primo Grande Fratello dell’ormai lontano 2000.

Per questo motivo successivamente è arrivato lo sfogo sui social della Plevani, visibilmnete arrabbiata per la sua esclusione: “Quando non conti un caz** e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello.

O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”