Antonella Elia è venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Fiore Argento in merito all'incontro con Pietro Delle Piane

Venerdì 21 febbraio è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e tra gli argomenti trattati nel corso della serata vi è ovviamente la storia d’amore tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. Quest’ultimo, infatti, è finito al centro della cronaca rosa per via di alcuni scatti in compagnia di Fiore Argento. Ad esprimere la propria opinione in merito ci ha pensato la gieffina.

Antonella Elia su Pietro Delle Piane

Dopo il chiarimento avvenuto nel corso dell’ultimo incontro nella casa più spiata d’Italia, nuovi tasselli si aggiungono alla storia di Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, è venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Fiore Argento in merito all’incontro con il compagno della gieffina, perdendo in questo modo qualche certezza in merito.

Venuta a conoscenza della vicenda del compagno Pietro Delle Piane e dell’incontro con la sua ex Fiore Argento, la sua ex, finito sui giornali, Antonella guarda una sintesi dell’ospitata della Argento da Barbara d’Urso, con la donna che racconta una versione completamente opposta a quella di Pietro Delle Piane.

Fiore Argento, infatti, sostiene di essersi trovata i paparazzi sotto casa senza saperlo, descrivendo quindi una circostanza in cui Pietro Delle Piane avrebbe architettato tutto per avere soltanto visibilità.

“Pietro a me ha detto che lui è perseguitato dai paparazzi”, ha quindi affermato Antonella Elia. Per poi aggiungere: “Io non ci posso credere che Pietro abbia fatto questo per uscire sui giornali. Quando è venuto qua a me sembrava sincero. Certo, sono due verità completamente opposte. Credo che a lui non interessi la mia popolarità, non credo rappresenti un vantaggio o uno svantaggio”.



Ad un certo punto, poi, Alfonso Signorini ha fatto una domanda secca: “Non puoi credere o non vuoi credere?” La showgilr ha quindi risposto: “Non voglio crederci. L’altra volta gli ho completamente creduto e se lo guardassi un’altra volta gli crederei.

Se si scoprirà che è una menzogna finirà“.