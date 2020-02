Harry e Meghan, la villa a Malibu da 5,4 milioni di sterline

Harry e Meghan intendono trasferirsi in una villa a Malibu: il palazzo vanta 8 camere da letto, una piscina, un campo da tennis e un vasto giardino.

Harry e Meghan vorrebbero acquistare una villa di Malibu, in California, da 5,4 milioni di sterline nella quale trasferirsi a seguito del “Megxit”, ovvero finiranno tutti i doveri reali ufficiali (31 marzo 2020). Dopo aver adocchiato la nuova villa in Canada, quindi, i duchi di Sussex sono pronti a un nuovo acquisto. La coppia, però, aveva promesso di dividere il tempo tra il Regno Unito e il Canada. Inoltre, i due reali avevano trascorso le vacanze di Natale di sei settimane in un lussuoso palazzo sull’isola di Vancouver. Le ultime notizie rivelano che la coppia avrebbe intenzione di trasferirsi in California, dove sarebbero vicini alla madre di Meghan, Doria Ragland.





Harry e Meghan, villa a Malibu

I duchi di Sussex intendono trasferirsi in California e pare che abbiano trovato una villa a Malibu del valore di 5,4 milioni di sterline.

La villa vanta otto camere da letto, una piscina, un campo da tennis, una sala da ballo, sei bagni, un vasto giardino. In passato apparteneva alla star di Baywatch David Charvet e a sua moglie Brooke Burke. La tenuta, chiamata Petra Manor, è una delle proprietà che gli ex reali stanno considerando almeno in affitto nel Golden State.

La spiaggia, inoltre, è a due passi dalla proprietà, così come le case delle star di Hollywood Robert Downey Jr., Mel Gibson, Dick Van Dyke e Caitlyn Jenner.

La notizia del potenziale trasferimento in California è arrivata dopo che Harry e Meghan hanno partecipato a una “sessione di brainstorming” con professori e accademici dell’Università di Stanford per aiutarli con il loro lavoro a sviluppare una nuova organizzazione di beneficenza. Starebbero infatti cercando di guadagnare denaro per garantirsi l’indipendenza economica dopo il Megxit.