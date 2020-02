L'oroscopo setitmanale di Paolo Fox dal 24 febbraio al 1 marzo 2020 delinea un periodo molto favorevole per Leone, Scorpione, Acquario e Pesci.

Puntuale come ogni sabato, Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1 marzo 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 febbraio al 1 marzo

Leone, Scorpione, Acquario e Pesci i segni più quotati del periodo che potranno contare sui pianeti favorevoli. Qualche difficoltà in più invece per il Cancro, che è il segno meno quotato della settimana con due stelline su cinque.

Ariete

Venere è nel segno ma non si escludono polemiche e competizioni in campo amoroso, soprattutto nella giornata di mercoledì. Si tratta di un momento particolare poi per la professione: ogni tanto si perde la pazienza e non bisogna esagerare nell’investire denaro.

Toro

Qualcuno potrebbe trovare la sua metà grazie alla presenza di Venere nel proprio spazio zodiacale e all’influenza positiva di Giove e Saturno.

Nell’ambito professionale tutto è pronto per un riscatto, puntando sulle situazioni che nascono in questa settimana o comunque entro la fine di marzo.

Gemelli

Le giornate saranno caratterizzate da un incontro speciale anche nel fine settima. Gli amori che nasceranno in questo periodo sono molto appaganti e non bisogna disdegnare nuove conoscenze. Settimana molto agitata per le coppie che hanno vissuto un tradimento e in cui è nata una certa sfiducia.

Cancro

La dissonanza di Venere lascia poco spazio ai sentimenti e la situazione astrologica è molto confusa anche per le coppie che si vogliono bene da tempo. Qualche tensione sarà presente anche sul lavoro anche se, nonostante i problemi nati di recente, si è più forti.

Leone

Il periodo fa rinascere un sentimento e ci sarà anche una situazione molto intensa da martedì a giovedì grazie alla Luna in ottimo aspetto.

Si sta pensando di più al lavoro e alla situazione economica che recentemente ha causato qualche disagio ma le coppie che si amano metteranno in cantiere un grande progetto che riguarda la casa oppure un figlio.

Vergine

I sentimenti non sono in primo piano, segno che n questo momento ci sono molti problemi di lavoro o che la propria attenzione è rivolta alle questioni di carattere pratico. La settimana porterà giornate confuse anche per le coppie, in particolare tra domenica e lunedì.

Bilancia

Molte coppie stanno vivendo problemi legati al lavoro e uno dei due recentemente si è allontanato anche non volendo. Chi vive una relazione nata da poco deve stare attento: un progetto di matrimonio o di convivenza potrebbe essere difficile da realizzare.

Scorpione

Si tratta di una delle settimane più interessanti per i sentimenti anche grazie al buon aspetto tra Mercurio e la Luna.

Le coppie che stanno vivendo una crisi possono tentare di risolverla e coloro che hanno divergenze non appianate dovrebbero sanarle immediatamente.

Sagittario

E’ un cielo di grande agitazione: può esserci una persona particolarmente ma anche una difficoltà nel realizzare ciò che si desidera. Se professionalmente si è in attesa di una buona notizia, farà il suo arrivo entro poco tempo.

Capricorno

Settimana di grande intensità per chi vuole fare una scelta di vita insieme. Per i single venerdì potrebbe nascere un’emozione speciale che nel tempo potrebbe diventare qualcosa di più. Entro poco tempo sarà poi possibile arrivare ad un compromesso nel lavoro.

Acquario

Venere è dalla propria parte e le storie che nascono in questo momento hanno buona probabilità di andare avanti. Bisogna però cercare di chiarire ciò che non funziona perché a marzo la propria pazienza sarà inferiore.

Pesci

Ottimo oroscopo per tutti coloro che vogliono fare scelte d’amore o semplicemente vivere qualche bella emozione.

Inoltre chi ha un’attività commerciale potrebbe guadagnare qualcosa in più.