Ormai è virale un video in cui la modella compie la sua routine aeroportuale. In molti lo seguono come manuale per il coronavirus.

Un video girato lo scorso luglio da Naomi Campbell mentre svolge la sua routine di prevenzione in aereoporto sta diventando virale in questi mesi Twitter. La modella infatti già mesi prima che scoppiasse l’epidemia di coronavirus aveva mostrato come prevenire qualsiasi forma di contagio.

Coronavirus, la routine della Campbell

Ora conta più di 2 milioni di visualizzazioni, ma il video risale a luglio, pochi mesi prima che l’epidemia di coronavirus prendesse il sopravvento. Protagonista di questa clip virale è la modella Naomi Campbell, che la scorsa estate ha filmato la sua routine aereoportuale, finalizzata come sempre alla massima prevenzione.

Nel video la modella acquista tutto il necessario per un viaggio comodo e senza rischi. Salviette disinfettanti vengono passate su ogni superficie della sua cabina in business class: dallo schermo del televisore al telecomando, dal poggiatesta ai braccioli della poltrona, dal tavolino pieghevole alle pareti di separazione con gli alloggi degli altri passeggeri non c’è superficie che rimanga senza un passaggio delle sue salviette disinfettanti.

Le regole di Naomi

Come già abbiamo scriito, questo video ha incominciato a rimbalzaresui social italiani negli ultimi mesi, quando è scoppiato il caso coronavirus.

In molti però stanno prendendo troppo alla lettera il manuale di prevenzione illustrato dalla modella. Il primo a riportare questo video è stato il noto autore televisivo Peppe Nocera che ha voluto metter come didascalia questa avvertenza: “Italiani! Vi consiglio di fare come la vestale del Dettol (marchio di disinfettante molto diffuso negli Usa) Naomi Campbell, la sua routine è imbattibile“