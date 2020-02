Avete mai visto la mamma di Alessandra Amoroso? La signora Angela è praticamente identica alla figlia

Nelle scorse settimane la beniamina di molti Alessandra Amoroso è tornata al centro del gossip per via della rottura con lo storico fidanzato Stefano Settepani. Di recente, ad ogni modo, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stata inoltre ospite al Festival di Sanremo insieme ad altre sei colleghe. Le cantanti sono infatti state le testimonial di un’importante iniziativa Onlus in difesa delle donne e contro la violenza.

Per merito del noto talent show di Canale 5, la pugliese è riuscita a trovare il successo, che permane da ben dieci anni. Questo, però, ha determinato per lei alcuni sacrifici, come quello di stare lontana dalla propria famiglia e dalla sua terra, la Puglia. A proposito di ciò, aveva mai visto la mamma di Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso uguale alla mamma

La madre della cantante si chiama Angela Ruggieri e fa la casalinga. Durante la sua presenza al 70° Festival di Sanremo, l’artista salentina l’ha peraltro ringraziata per il sostengo che le ha sempre dato fin dagli inizi della sua carriera. Per l’ex allieva di Amici, la mamma è stata del resto la prima persona che ha sempre avuto fiducia nelle sue capacità, standole accanto nei momenti felici così come in quelli meno facili.

La signora Angela ha dato alla figlia la forza e il coraggio necessari ad affrontare ogni cosa, facendole da amica anche per sfogarsi o chiedere un consiglio





Riferendosi infine al titolo del suo ultimo singolo, Alessandra Amoroso ha parlato ancora della sua amata mamma. “Dalla tua parte andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno”. Il loro è dunque un rapporto davvero simbiotico, fatto di tanta complicità e immenso amore.