Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso se ne sono dette di santa ragione: la conduttrice ha invitato il critico a lasciare lo studio.

A Live – Non è la D’Urso la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha avuto un’accesa lite con Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte parlava di “raccomandazioni” a favore di alcuni personaggi femminili, e ha coinvolto persino lei.

Barbara D’Urso contro Sgarbi

Tra la Carmelita Nazionale e Vittorio Sgarbi è esplosa un’accesa lite a Live – Non è la D’Urso. Il critico ha dichiarato che Stella Manente – ex noto volto de La Pupa e Il Secchione e Viceversa – avrebbe ricevuto raccomandazioni da Silvio Berlusconi. Barbara D’Urso ha preso le distanze da quanto ha affermato il critico e lui per tutta risposta ha coinvolto anche lei, dichiarando che Berlusconi gliela avrebbe raccomandata: “Mi ha detto anche di te, è una bella ragazza la d’urso.”

La conduttrice si è mostrata evidentemente infastidita per quanto detto dal critico, e così ha replicato: “Ti ha raccomandato anche me? Ma sai quanti calci nel c*lo ti do? Finché si gioca si gioca… dai basta”.

Il commento ha scatenato la furia di Sgarbi a cui la conduttrice a questo punto ha intimato di uscire dallo studio. L’opinionista si è rifiutato, continuando a ricoprirla d’insulti, e pertanto lei ha continuato ad andare avanti ignorandolo.

Non è la prima volta che tra i due scoppiano accese liti in diretta tv e recentemente Sgarbi è finito nell’occhio del ciclone anche per aver guardato sotto la gonna della conduttrice mancandole di rispetto in diretta televisiva. I due riusciranno a chiarirsi?