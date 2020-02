Coronavirus, alcuni show Mediaset senza pubblico altri no: i motivi

Dopo l'allarme per il Coronavirus alcuni show mediaset verranno registrati senza pubblico, altri invece no.

Alcuni dei programmi televisivi realizzati nelle regioni colpite dal Coronavirus (e in particolare da Mediaset) hanno fatto sapere che il pubblico non sarà presente in studio, così come richiesto dalla normativa legata alla questione.

Coronavirus: pubblico assente nei programmi

Alcuni dei programmi Mediaset si terranno i giorni prefissati, ma all’interno di essi non sarà presente il pubblico. La notizia è stata diffusa dopo che il Governo ha varato una normativa apposita per tutte le regioni del nord maggiormente colpite dall’epidemia. Barbara D’Urso, conduttrice di molti dei programmi Mediaset, ha dichiarato di essere perfettamente d’accordo con la decisione presa dal governo per limitare i contagi e per evitare che qualsiasi luogo pubblico o privato possa diventare fonte d’aggregazione e quindi di diffusione del Coronavirus.





Per quanto riguarda i programmi che vengono realizzati nel Lazio per il momento la normativa non li ha ancora coinvolti, e per questo – almeno per il momento – i programmi di Maria De Filippi vedranno la presenza del pubblico, così come del resto le puntate già registrate per gli altri programmi.

In molti si sono chiesti come mai in alcuni programmi il pubblico fosse presente e in altri no, e il motivo è proprio legato a ciò che ha ordinato la normativa.

Il Coronavirus e il conseguente allarme per la diffusione in Italia ha portato ingenti danni a svariati settori, come a quello cinematografico: in alcune regioni i cinema sono stati chiusi, così come i musei e le scuole. Il box office ha registrato il 44% d’incassi in meno rispetto a una settimana prima che l’allarme per la diffusione del virus dilagasse, e il 29% in meno rispetto all’anno scorso.