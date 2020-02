Coronavirus, Uomini e Donne annulla i casting: l’annuncio

Uomini e Donne ha fatto sapere di aver annullato i casting previsti per il 4 marzo a seguito dell'allarme per il Coronavirus.

I casting di Uomini e Donne che avrebbero dovuto tenersi a Bologna il 4 marzo sono stati annullati: la misura è stata annunciata dai canali ufficiali dello stesso programma dopo che l’allarme per la diffusione del contagio ha reso necessarie alcune contromisure da parte del Governo, specialmente nelle regioni maggiormente interessate.





Le misure riguardanti i programmi televisivi prevedono anche che essi vengano girati senza la presenza del pubblico – almeno per quelli delle reti Mediaset e che quindi vengono realizzati a Milano. Per quanto riguarda Uomini e Donne è possibile che il programma segua le direttive richieste dal governo anche se non è chiaro se il pubblico sarà presente o meno (visto il ruolo centrale che ha rispetto alle altre trasmissioni).

Quel che è certo è che per il momento la normativa non riguarda la Regione Lazio e quindi è possibile che almeno per qualche puntata lo show venga registrato senza subire particolari cambiamenti.

In tanti tra i vip e i volti tv hanno espresso la loro opinione sulla vicenda: Barbara D’Urso ad esempio si è detta d’accordo con le contromisure volute dal governo e riguardanti tutti i possibili luoghi d’aggregazione (anche cinema, scuole e musei sono stati chiusi per cercare di ridurre il numero di contagi).