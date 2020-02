Eleonora Giorgi ha detto la sua su quanto accaduto tra Clizia e Andrea Denver e che potrebbe costare la squalifica alla modella.

Eleonora Giorgi ha dichiarato chelo sfogo avvenuto tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver per lei sarebbe un fatto increscioso. La vicenda potrebbe costare la squalifica alla concorrente del GF Vip.

Eleonora Giorgi contro Clizia Incorvaia

In tanti si sono chiesti come mai Eleonora Giorgi non avesse detto una parola su quanto avvenuto tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver al Grande Fratello Vip. L’attrice era stata ospite in uno dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ma sulla questione non era stato fatto neanche un accenno. A svelare il motivo è stata la stessa Eleonora Giorgi: le puntate sarebbero state registrate e, pertanto, il fatto non era ancora accaduto al momento della sua partecipazione ai programmi della D’urso.





“L’intervista appena andata in onda a Domenica live, grazie alla gentile disponibilità di Barbara, è stata registrata ieri mattina, prima cioè dell’increscioso e grave episodio accaduto al Gf”, ha fatto sapere l’attrice attraverso i social, rivelando quindi di reputare “increscioso” il comportamento dimostrato dalla nuova fiamma di suo figlio contro l’altro concorrente del Grande Fratello Vip.

La produzione del programma ha fatto sapere di aver annullato il televoto e, secondo i fan, il motivo potrebbe essere proprio quanto detto da Clizia a Andrea Denver.

L’attrice verrà squalificata dal programma? In tanti sono praticamente certi che sarà così e per il momento Clizia non sembra essersi resa conto della gravità della situazione.