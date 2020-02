Gf Vip, urla in giardino: “Clizia vergognati!”

Clizia Incorvaia è nei guai: una donna fuori dalla casa del GF Vip si è messa a urlare chiedendo la sua squalifica dal programma.

Al Grande Fratello Vip si è scatenato un putiferio dopo le recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver. Una donna si sarebbe recata al di fuori del giardino urlando contro la gieffina e le urla si son sentite fino a dentro la casa.

Clizia Incorvaia: le urla

Una donna fuori dalla casa del Grande Fratello Vip si è messa a urlare: “Vergognati Clizia Incorvia! Le famiglie delle vittime di Buscetta di aspettano! Fuori! Vergogna!” Parte di ciò che ha detto – in riferimento alla lite traClizia e Andrea Denver – è stato udito proprio dalla diretta interessata che, per tutta risposta, ha dichiarato: “L’ignoranza è una brutta bestia, squalifica per cosa?” Insomma, per Clizia non ci sarebbe proprio nulla di male rispetto a quanto da lei detto contro Andrea Denver, al quale aveva dato del “pentito” e del “Buscetta”.





Il popolo del web ha chiesto a gran voce l’eliminazione della concorrente e a quanto pare il Grande Fratello Vip ha annullato il televoto proprio per prendere delle contromisure contro uno dei vip in gara che – a questo punto – potrebbe essere proprio Clizia Incorvaia.

Secondo indiscrezioni a causa delle sue parole contro Andrea Denver la modella rischierebbe la squalifica dal programma, ma per sapere che piega prenderanno gli eventi bisognerà attendere la puntata del 24 febbraio. Clizia all’interno della Casa ha iniziato una liaison con Paolo Ciavarro ed è proprio con lui e con Zequila che ha cercato una soluzione nel caso in cui Signorini le avesse detto qualcosa sulla vicenda.