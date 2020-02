Giulia De Lellis ha rivelato sui social di essere molto preoccupata per il Coronavirus: "Sto malissimo", ha annunciato ai suoi fan

Sappiamo bene come Giulia De Lellis non abbia pressoché peli sulla lingua, ma allo stesso tempo quanto sia ipocondriaca. Qualche settimana fa, la stessa influencer girava in aeroporto con una mascherina super fashion. Ora che anche in Italia l’allerta è ormai alle stelle, portandosi dietro una scia di vittime e infetti, ecco che Giulia De Lellis è tornata ad avere paura. La ex gieffina, come quasi tutti del resto, è particolarmente preoccupata dalla velocità con cui avviene il contagio. Per questo ha pensato di prendersi una “pausa” dalla settimana della moda di Milano.

Giulia De Lellis si prende una pausa

Giulia De Lellis ha inoltre deciso di esprimere la propria ansia anche ai suoi fan. “Voglio dire al volo 2 parole sul Coronavirus, non per creare allarmismi, anche se ultimamente sto malissimo perché sono ipocondriaca”.

L’influencer ha quindi riportato sui social le norme generali da utilizzare in queste occasioni, raccomandando prima di tutto di non recarsi in ospedale. In effetti, anche gli organi della Sanità precisano in caso di necessità di chiamare il numero verde del Ministero della Salute.





La fidanzata di Andrea Iannone ha quindi sottolineato: “Se avete una tosse piuttosto forte o avete la febbre, mi raccomando non andate in ospedale. Lavatevi le mani e non toccatevi gli occhi”. Di tali regole di base, che andrebbero seguite sempre a prescindere da situazioni di emergenza come quella attuale, ora anche Giulia ha precisato di starci più attenta. “Prestiamo attenzione a questa cosa, l’avevo sottovalutata. Mi sta tornando una forte agitazione”. Infine la romana ha rivelato ai suoi estimatori che dopo la settimana della moda milanese si prenderà qualche giorno di pausa per riprendersi dall’agitazione.

Tutto questo sarà sufficiente a tenerla tranquilla in questo stato di caos generale?