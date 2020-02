GF VIP, Paolo Ciavarro ha bestemmiato?

Nuovo caso di bestemmia al Gf Vip 4? Un video di Paolo Ciavarro sta facendo il giro del web e sui social gli utenti protestano

Paolo Ciavarro ha davvero bestemmiato nella Casa del Gf Vip 4? Certamente queste ultime non sono giornate tranquille per la neonata coppia di Cinecittà. Se per Clizia Incorvaia non ci sono più dubbi sulla squalifica quasi sicura, per Paolo l’odissea è invece appena iniziata. La bagarre è del resto iniziata a sua completa insaputa, dal momento che su Twitter qualcuno ne ha chiesto la squalifica per aver sentito da lui un’eventuale bestemmia. Ma tale espressione ingiuriosa c’è veramente stata oppure no?

Paolo Ciavarro sarà squalificato?

Il video, disponibile sul social network, viene continuamente condiviso nelle ultime ore, per cui tutti possiamo farcene un’idea personale. Anche se l’acqua della doccia che scorre copre in gran parte le voci di Paolo e Andrea Montovoli, la bestemmia non pare in ogni caso esserci.

Ascoltando più volte l’audio della clip, c’è da ammettere che l’intonazione delle parole del giovane potrebbe trarre in inganno. Tuttavia prestando maggiore attenzione sembra più probabile che Paolo Junior abbia detto tutt’altra frase. Sul web, in ogni caso, in tanti sostengono l’impressione che il figlio d’arte abbia pronunciato una bestemmia inaccettabile, andando così contro il regolamento del reality show. Come ampiamente purtroppo sappiamo, in questi casi il Grande Fratello prevede infatti la squalifica. Tuttavia anche la reazione di Andrea Montovoli farebbe pensare che tale ingiuria non ci sia stata. Saranno dunque gli autori a prendere in esame le immagini, per poi arrivare alla decisione ufficiale. Se Paolo Ciavarro resterà nella casa del Gf Vip, lui e Clizia dovranno dunque continuare a conoscersi a distanza?