Amadeus sarà il testimonial degli spot realizzati dal Ministero della Salute per spiegare agli italiani le modalità di diffusione del Coronavirus

Conclusa con grande successo la sua prima esperienza al Festival di Sanremo, adesso Amadeus avrà un nuovo quanto delicato incarico. Il Governo italiano ha infatti scelto il presentatore Rai come testimonial per gli spot televisivi istituzionali che dovranno informare gli italiani sulle dinamiche inerenti il Coronavirus. Il conduttore spiegherà dunque quali sono i comportamenti più corretti da tenere per fronteggiare l’epidemia che si sta sviluppando nel nostro paese così come nel resto del mondo.

Amadeus spiegherà il Coronavirus

Lo staff direttamente a capo del Ministro della Salute ha pertanto indicato in Amadeus la persona più adatta per questa mansione. Considerata infatti la sua forte riconoscibilità, l’artista sarà perfettamente in grado di veicolare le informazioni agli italiani, per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria.

Mai come in questo momento, difatti, tutti abbiamo necessità di essere ragguagliati nonché responsabilizzati e tranquillizzati sulla questione.





A onor del vero, abbiamo già visto in tv delle pubblicità realizzate da Michele Mirabella, che tranquillizzava appunto gli italiani in merito al contagio da Covid-19. Allo stato attuale, ad ogni modo, nonostante il conduttore sia da sempre collegato alle tematiche della salute, è evidente che queste clip non sono più adeguate. I nuovi video dovranno infatti contenere le nuove direttive dello Stato per affrontare l’emergenza che sta interessando soprattutto il Nord Italia. In attesa che vengano messi in onda questi brevi estratti del Servizio Pubblico, a intervenire sull’argomento è stato più volte anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.