"L’amica geniale – Storia del nuovo cognome" risulta ancora vittoriosa contro il Grande Fratello Vip: i dati auditel della serie tv di casa Rai

Alla grande sfida della prima serata di lunedì 24 febbraio hanno gareggiato due Big della tv degli ultimi tempi. Parliamo ovviamente della seconda serie de “L’amica geniale” nella nuova edizione della “Storia del nuovo cognome” su Rai Uno, contro la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4.

Per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è trattato, del resto, di una serata a dir poco complicata. Prima di tutto c’è stata la squalifica ufficiale di Clizia Incorvaia per via delle tremende frasi dette contro Andrea Denver. Poi c’è stato l’abbandono dal gioco da parte di Andrea Montovoli. Per finire la doverosa comunicazione dell’attuale stato di emergenza del Paese per via del Coronavirus, dato ai concorrenti dal conduttore e da un medico presentatosi nella Casa.

“L’amica geniale” vince sul GF Vip

I dati Auditel parlano dunque di una vittoria decisiva del programma di Rai Uno.

La seconda stagione de “L’amica geniale” ha infatti raccolto oltre 6 milioni e 300mila spettatori, registrando di fatto il 26,3% di share. Il Grande Fratello Vip 4 ne ha invece conteggiati poco meno di tre milioni e mezzo. Con uno share del 18,2%, il programma Mediaset è apparso tuttavia lievemente in crescita rispetto alle puntate precedenti.





Rai Due ha invece mandato in onda la serie Hawaii Five-0, vista da poco più di 800mila spettatori, mentre su Italia 1 è stato trasmesso il film Fast & Furious 6. Su Rai Tre è stato mandato lo speciale di Agorà, che ha raccolto circa un milione e centomila spettatori. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha infine totalizzato più o meno lo stesso numero di utenti della terza rete della tv di Stato.