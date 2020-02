Bufera su Paolo Bonolis per la sua gaffe su Giulia De Lellis: i fan non hanno apprezzato la frase del conduttore.

A Avanti un Altro Paolo Bonolis ha fatto una battutaccia su Giulia De Lellis che, ovviamente, non è sfuggita al popolo della rete, da sempre in difesa della propria beniamina.

Bonolis umilia Giulia De Lellis

A Avanti un Altro Paolo Bonolis ha fatto una battuta che si è presto trasformata in una BonolisDeLellis clamorosa su Giulia De Lellis. Il conduttore ha letto una domanda a un concorrente (Il mondo è pieno di manzi, il mare è pieno di pesci e il cielo è pieno di uccelli) e ha chiesto se la frase fosse stata scritta da Charles Bukowski o Giulia De Lellis. Quella che poteva essere soltanto una battuta è presto diventata però una chiara frecciatina all’influencer visto che il conduttore ha aggiunto: “Secondo me Bukowski diceva cose più intelligenti”.

Del resto è noto che l’influencer Giulia De Lellis non sia famosa per la sua cultura, fatto su cui lei stessa ha ironizzato più volte.





Nonostante l’influencer abbia ammesso di aver letto soltanto un paio di libri in vita sua ha scritto Le corna stanno bene con tutto – ma io stavo meglio senza, primo libro diventato un caso editoriale. Sul web in molti non hanno apprezzato la battutaccia di Bonolis all’indirizzo della fidanzata di Iannone che, del resto, oltre ad essere un volto televisivo è anche uno dei volti italiani più amati della rete. Paolo Bonolis chiederà scusa per la sua affermazione? Per il momento Giulia De Lellis non ha replicato.