Chef Rubio si è espresso con alcune frasi al vetriolo contro gli allarmismi creati dalla stampa italiana sul Coronavirus.

Chef Rubio, alias Gabriele Rubini, ha detto la sua sull’allarme generato dalla diffusione del Coronavirus in Italia e ha scritto alcuni post al vetriolo contro l’informazione pubblica.

Chef Rubio e il Coronavirus

“Fate il bagno con l’amuchina, mi raccomando”, ha scritto Chef Rubio, visibilmente polemico rispetto al sempre più discusso allarme per il Coronavirus, che ha colpito l’Italia durante questi giorni.

Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto🦠 pic.twitter.com/Mx2lmxlsxy — Chef Rubio (@rubio_chef) February 23, 2020

Chef Rubio ha cercato di sdrammatizzare i toni usati dai media paragonandoli a una puntata di The Walking Death e ha chiesto al suo pubblico di riportare l’attenzione su problemi ben più gravi – come la guerra che continua a imperversare in alcune parti del mondo provocando sempre più morti. L’allarme per la diffusione del Coronavirus riempe da giorni le prime pagine dei giornali e ha creato non poco allarme visto che alcuni supermercati sarebbero stati praticamente presi d’assalto, mentre nel nord Italia – e in particolar modo nelle zone colpite dal virus – sono state chiuse le scuole, i cinema e i musei.





Molte tra le celebrità e i personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso le proprie perplessità circa la diffusione del virus e la loro preoccupazione: una di questi è stata l’ex gieffina Giulia De Lellis, che si è detta preoccupata per quanto sta succedendo.

Chef Rubio: il coronavirus e le relazioni sessuali

Con una serie di messaggi evidentemente polemici Chef Rubio ha detto la sua sull’allarme Coronavirus, e ovviamente non ha mancato di generare polemiche. “Che poi fate sesso anale senza protezioni (…) e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati?” Ha scritto il noto volto televisivo.





Che poi fate sesso anale senza protezioni, pompini e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, cacate e pisciate senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh #COVID #24febbraio — Chef Rubio (@rubio_chef) February 24, 2020

In tanti hanno risposto al messaggio lanciato dallo chef, e ovviamente non sono mancate le polemiche per i suoi toni velatamente provocatori.

Già nei giorni scorsi Chef Rubio ha invitato tutti a interessarsi di faccende – secondo lui – più importanti o serie del Coronavirus, e ha fatto battute sull’allarmismo che sembra aver colpito l’Italia dopo che le notizie sulla diffusione dei contagi sono aumentate in pochi giorni. Rubio non è l’unico ad aver detto la sua sulla questione e in tanti tra personaggi televisivi e non hanno cercato di portare l’attenzione sul problema sensibilizzando la popolazione ad adottare le giuste contromisure per evitare i contagi e per contenerli.