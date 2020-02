Coronavirus, esperti nella casa del Gf Vip per informare i concorrenti

Alfonso Signorini si è introdotto nella casa del Gf Vip per informare i concorrenti di cosa sta accadendo in Italia con l'emergenza coronavirus.

A poche ora dall’inizio della puntata del 24 febbraio, i concorrenti del Gf Vip sono stati informati da Alfonso Signorini di quanto sta accadendo in Italia in merito all’emergenza coronavirus. Il conduttore, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, è infatti entrato nella casa per poter spiegare tutti i dettagli del caso agli inquilini che si trovano isolati da oltre un mese.



Coronavirus, informati concorrenti del Gf Vip

Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”. #GFVIP pic.twitter.com/9Pv5Env4mJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

Con un posto pubblicato nella giornata di lunedì 24, la produzione del Gf Vip ha comunicato l’intenzione di informare i concorrenti della casa della situazione coronavirus: “Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”. Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, entrerà nella Casa di per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini vorranno fargli”.





Le parole di Alfonso Signorini

Entrato all’interno della casa, Alfonso Signorini ha spiegato con queste parole la situazioni ai concorrenti: “Ragazzi vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese ed è doveroso che voi la sappiate.

Partiamo da lontano: in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c’è ancora un vaccino”. Signorini ha voluto poi in particolare tranquillizzare l’attore Fabio Testi, il cui figlio sta al momento bene nonostante viva e lavori in Cina.