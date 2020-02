Parliamo di una situazione in cui si sono trovati tutti almeno una volta: il primo appuntamento. Quando ci si ritrova a ridosso di questo giorno così importante, spesso per non sbagliare ci si domanda “Cosa devo dire e cosa non devo dire?”

10 cose da non dire al primo appuntamento

Di seguito alcune cose da non dire assolutamente al primo appuntamento, per evitare fraintendimenti, figuracce o situazioni imbarazzanti.Se c’è una persona che vi piace tanto e avete organizzato un primo appuntamento la cosa migliore è seguire questi semplici consigli.