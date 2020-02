GF VIP, Antonella Elia: “Ho paura di Fernanda Lessa”

Antonella Elia ha detto di aver paura di Fernanda Lessa che sarebbe stata vista mentre faceva strani rituali.

L’atmosfera al Grande Fratello Vip si tinge d’esoterismo con Antonella Elia che afferma di aver fatto sogni su Fernanda Lessa e Antonio Zequila che si dice convinto di averla vista fare uno strano rituale.

Antonella Elia e Fernanda Lessa: le parole

Fernanda Lessa sarebbe stata vista da Antonio Zequila mentre era intenta a fare uno strano rito con acqua e sale. Antonella Elia (che fin dalla prima puntata ha dimostrato di non avere grande simpatia per la modella) ha dichiarato di avere paura di lei perché l’avrebbe sognata ai piedi del suo letto:





“Io mi sono sognata che in casa c’era il Demonio, Satana e che tutti scappavamo. Poi mi sono sognata lei ai piedi del mio letto, con una faccia così… Ho avuto paura.

Non è che fa i riti voodoo? Io ci credo un pochino a queste cose“, ha detto la concorrente del GF Vip, aggiungendo anche che secondo lei Clizia Incorvaia sarebbe stata “fatta fuori” proprio dalla Lessa, che su di lei ne avrebbe dette di tutti i colori fin dal suo ingresso al GF Vip. Clizia è stata squalificata per aver dato a Andrea Denver del “Buscetta” e del “pentito”, parole che hanno generato una bufera in rete facendo sì che il programma decidesse per la sua squalifica immediata.

Al momento in nomination vi sono Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi e i fan del programma si domandano che piega prenderanno le cose tra Fernanda Lessa e i suoi colleghi dopo le affermazioni fatte da Zequila e Antonella Elia.