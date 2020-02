In onda da 9 anni con oltre 2.300 episodi, la soap opera di Canale 5 "Il Segreto" verrà chiusa definitivamente: la notizia ufficiale

La notizia getterà nello sconforto i moltissimi fan della soap opera spagnola. A quanto pare, infatti, Puente Viejo si prepara a dire addio al suo amato pubblico. Giunge del resto direttamente dalla Spagna la notizia che dopo nove anni e oltre 2300 episodi “Il Segreto” chiuderà. La stagione al momento in corso in terra spagnola è infatti l’ultima da quanto nel 2011 Antena 3 mandò in onda la prima puntata di quella che diventò in poco tempo una delle produzioni ispaniche maggiormente di successo.

Il Segreto” chiuderà per sempre

Ambientata intorno alla metà dell’Ottocento, “Il Segreto” ha raccontato intrighi e misteri della comunità di Puente Viejo, una località nel nord della Spagna. Pian piano, nel corso dei decenni, le vicende dei suoi protagonisti sono arrivate a toccare e superare il Novecento.

Nel contempo, dalla prima stagione a oggi, molte cose sono cambiate, anche se i pilastri della serie tv sono rimasti gli stessi. Parliamo ovviamente di Megan Montaner, Tristan e Donna Francisca, antagonista principale della serie.





Dopo l’esordio in prima serata, Antena 3 ha spostato il format in fascia pomeridiana. In questo modo è riuscita a garantirsi una buona fetta di telespettatori che ogni giorni si sintonizzano per seguirne gli avvenimenti. La stagione ancora in onda in Spagna raccoglie di fatto un milione di telespettatori, mentre la media complessiva della soap arriva a oltre un milione e mezzo di persone. A decretare il successo de “Il Segreto” è stato inoltre il mercato internazionale, con oltre 60 paesi dove la serie cui è andata e va tuttora in onda.