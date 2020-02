Morgan ancora contro Bugo nel corso dell'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso": la battuta di cattivo gusto del cantante monzese

La vicenda dello scontro sanremese tra Morgan e Bugo sembra essere ancora molto calda. Nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”, infatti, il cantante lombardo è di nuovo tornato a parlare del suo amico-collega al cospetto della Carmelita nazionale. In una puntata decisamente surreale, data l’assenza del pubblico in studio per l’emergenza da Coronavirus, Marco Castoldi ha tenuto a precisare come secondo lui ci sia troppo allarmismo.

Morgan: uscita infelice su Bugo

Morgan è quindi inevitabilmente tornato a parlare della lite con Bugo al 70° Festival di Sanremo, che ha comportato la loro squalifica dalla kermesse canora. A intervenire in proposito c’era anche Iva Zanicchi, secondo la quale i due artisti si erano messi d’accorso nel portare in scena questo siparietto per ottenere visibilità.

"Perché ritieni che loro siano d'accordo?", ha dunque domandato la padrona di casa alla Zanicchi.





Al che è intervenuto Morgan, che ha provato a stemperare i toni con una battuta a dir poco spiacevole. “Perché Bugo ha il Coronavirus”, ha infatti affermato il cantante, per poi immediatamente precisare che si trattava di uno scherzo. La sua decisamente infelice uscita non è dunque passata inosservata, dividendo ulteriormente in due l’opinione pubblica sul suo conto. Nel contempo, l’ormai celebre foglio con il testo modificato da Morgan del brano Sincero è stato venduto all’asta su eBay. Il “cimelio” ha raggiunto peraltro la ragguardevole cifra di 6500 euro, che verranno tutti devoluti in beneficenza a favore della ricerca contro la SLA.