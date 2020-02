Piero Angela ha deciso di esprimere il proprio parere sull'emergenza da Coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese: "Non cambio vita"

Intervistato di recente da “La Repubblica”, Piero Angela ha deciso di dire la sua in merito al caos scatenatosi per via del Coronavirus. Il noto divulgatore scientifico ha precisato di non aver mai affrontato in passato nulla del genere e che gli sembra di vivere in un film di fantascienza. In qualche modo, come da lui stesso precisato, la malattia pare incidere anche sul suo stesso stile di vita, data la chiusura di scuole e istituzioni che hanno a che fare con la sua professione.

Piero Angela commenta il Coronavirus

“La cosa non mi spaventa personalmente, non mi fa paura. Anche se penso sia seria”. Piero Angela ha così commentato l’epidemia che sta interessando buona parte del mondo e che adesso sta mettendo a dura prova anche l’Italia.

Con tono decisamente ottimista, ad ogni modo, il giornalista ha sottolineato che non rinuncerà a viaggiare. “D’ora in poi lo farò seguendo le indicazione delle autorità sanitarie […], mi fido di quello che dicono gli esperti. […] Poi forse un giorno, quando sarà tutto finito, diremo col senno del poi se siano state eccessive”.





In merito alle opinioni discordanti degli scienziati sul Coronavirus, Piero Angela ha precisato: “Da giornalista ascolterei tutte le fonti più autorevoli per poi fare un sunto. Da privato cittadino mi regolo con prudenza”. Alla domanda su un possibile risvolto positivo dell’intera vicenda, il presentatore pare poi non avere dubbi. Come da lui stesso indicato, infatti, circa l’ottanta per cento dei contagiati guarisce senza ricorrere a particolari cure, soprattutto i più giovani.

“In attesa di un vaccino, le cure ci sono e nella maggior parte dei casi funzionano”, ha pertanto concluso lo scrittore.