Vasco Rossi ha ricevuto pesanti minacce di morte su Facebook: la replica del cantante però ha tranquillizzato i fan.

Uno dei cantanti più apprezzati dagli italiani, Vasco Rossi, ha ricevuto pesanti minacce di morte da un leone della tastiera su Facebook. La risposta del cantante, però, ha divertito i fan. “Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti – ha commentato Vasco -, ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa“.





Vasco Rossi, minacce di morte

Con un post su Facebook, Vasco Rossi ha condiviso lo screen che mostra le minacce di morte ricevute da un utente che si cela dietro a un nomignolo fasullo. “Vasco Rossi – si legge nella minaccia – morirai per mano mia bastardo tossicodipendente“. Ma il Komandante ha già pronta la replica: “Ti aspetto amico”. Inoltre, ha aggiunto un commento ironico: “Portati con te anche quello che ti ha messo il like”.

Di Auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa 😳🤣😜 🤟🏻🔝💥 ti aspetto amico…portati con te anche quello che ti ha messo il like 🤣🤣🤣

Immediate le reazioni dei fan che hanno inondato di commenti il post di Vasco esortando il cantante a denunciare quanto accaduto.

“Denuncia subito Vasco – scrivono alcuni -. Anche se è un fake profile possono rintracciarlo. GdF e Polizia postale fanno un egregio lavoro. Fallo. Fallo per tutti coloro che soffrono e temono ma che non possono ribellarsi”. La cantante, però, replica con il sostegno di oltre 1.400 like: “Già fatto“.