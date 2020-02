Mediaset avrebbe deciso di bandire Vittorio Sgarbi dai suoi programmi dopo la lite con Barbara D'Urso.

Vittorio Sgarbi è stato bandito da Mediaset? Dopo il litigio che il critico d’arte ha avuto con Barbara D’Urso in diretta TV sarebbe state annullate alcune delle sue ospitate televisive presso alcuni programmi dell’emittente televisiva.

Vittorio Sgarbi bandito da Mediaset?

Guai in vista per Vittorio Sgarbi: dopo l’accesa lite avuta con Barbara D’Urso in diretta TV il celebre critico d’arte sarebbe stato “bandito” da alcuni dei programmi a cui avrebbe dovuto partecipare, uno tra tutti quello di Piero Chiambretti, che per primo avrebbe comunicato al critico il veto imposto dall’emittente televisiva. Tutto avrebbe avuto inizio quando a Live – Non è la D’Urso Sgarbi aveva detto alla conduttrice di aver ricevuto le sue raccomandazioni da parte di Silvio Berlusconi.





La Carmelita Nazionale non ha preso bene l’insinuazione e come prima cosa ha chiesto a Sgarbi di tacere, e a seguire lo ha cacciato dal suo studio (anche se il critico è rimasto a tutti i costi).

A seguire, secondo indiscrezioni, Vittorio Sgarbi avrebbe sporto querela contro la conduttrice che, per tutta risposta, avrebbe deciso di escluderlo dai suoi programmi e probabilmente avrebbe fatto in modo che i vertici Mediaset impedissero a Sgarbi di partecipare anche agli altri. Sarà vero? Per il momento l’unica cosa certa è che né il critico né la conduttrice hanno voluto commentare la notizia, anche se è fuor di dubbio che della vicenda si parlerà ancora.