La prima puntata del Serale di Amici si prospetta ricca di novità: ecco chi saranno gli attesi ospiti in studio

Amici Serale è pronto per la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione 2019-2020. Gli ospiti sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa che si è conclusa da poco. In essa la padrona di casa Maria De Filippi ha affrontato diversi punti inserenti lo show, spiegando che in ogni puntata ci sarà qualcuno che parlerà di valori ai giovani concorrenti. Nella prima puntata ci saranno per esempio degli ospiti che proporranno dei discorsi contro l’odio. La conduttrice ha infatti scelto delle personalità ben precise, da Mattia Santori e due esponenti del Movimento delle Sardine.

Amici Serale: gli interventi in puntata

Le Sardine nelle persone di Jasmine e Lorenzo, saranno pertanto gli ospiti della prima puntata di Amici Serale. Nella conferenza stampa di qualche ora fa, la padrona di casa ha parlato molto di tale scelta, ipotizzandole una possibile strumentalizzazione politica.

Per questo motivo, Maria ha voluto subito fare delle precisazioni, dichiarano che non sono un partito politico. “Mi fa piacere che abbiano accettato di venire ad Amici, perché non vanno in tutti i programmi”.





I nomi degli ospiti della prima serata non finiscono tuttavia qui. Ci saranno infatti tanti altri personaggi particolarmente amati dal pubblico, soprattutto nel settore della musica. Parliamo per esempio di Emma, Ermal Meta, Ghali e J-Ax, solo per citarne alcuni. Ospiti super attesi della prima puntata del Serale di Amici saranno poi Albano e Romina Power, presenze fisse che si interfacceranno con i professori della scuola più nota d’Italia.