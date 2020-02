Daniele Scardina, pugile e presunto fidanzato di Diletta Leotta, sarà uno dei concorrenti a Ballando con le Stelle 2020.

Daniele Scardina sarà tra i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle: a rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli, giudice del programma. Scardina, pugile di professione, è noto per la sua liaison top secret con Diletta Leotta.

Daniele Scardina a Ballando 2020

Il pubblico del piccolo schermo potrà conoscere meglio Daniele Scardina, nuovo concorrente di Ballando con le stelle che da circa un anno avrebbe in ballo una liaison con la bella Diletta Leotta. Ad annunciare la sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci è stata la blogger Selvaggia Lucarelli, che lo ha rivelato attraverso TPI. Scardina è balzato agli onori delle cronache nell’estate del 2018 per esser stato sorpreso – più volte e in atteggiamento inequivocabilmente intimo – con la conduttrice Diletta Leotta. I due per il momento non hanno ufficializzato la liaison, ma sembra che ormai la storia sia diventata sempre più seria.





La conduttrice si è legata al pugile all’indomani della sua rottura da Matteo Mammì, manager di Sky con cui sembrava che presto si sarebbero celebrati i fiori d’arancio.

Diletta Leotta ha preferito mantenere la massima discrezione sulla sua liaison con King Toretto, ma Scardina ha rivelato di essere felice di vederla a bordo ring durante i suoi incontri. Insomma, tra i due le cose procederebbero a gonfie vele e i fan sono impazienti di conoscere più da vicino il pugile che ha rubato il cuore della bella conduttrice. Con chi gareggerà a Ballando con le Stelle? Per avere ulteriori dettagli bisognerà attendere.