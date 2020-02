Carolyn Smith ha indossato guanti e mascherina durante la sua visita in un supermercato, e ha lanciato un messaggio di speranza.

Con l’allarme per il Coronavirus Carolyn Smith ha deciso di raccontare la sua passeggiata per un supermercato di Padova, con guanti e mascherina in bella mostra. La coreografa sta combattendo una dura battaglia contro il cancro, e ha voluto lanciare un messaggio positivo.

Carolyn Smith con la mascherina

Da tempo la coreografa Carolyn Smith sta combattendo una battaglia contro il cancro e non ha mai mancato di aggiornare i suoi fan. La coreografa si è diretta in un supermercato di Padova nel bel mezzo dell’emergenza per il Coronavirus, e si è scattata una foto con guanti e mascherina:

“Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”, ha spiegato sul social la ballerina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 24 Feb 2020 alle ore 9:44 PST







Il noto volto di Ballando con Le Stelle ha anche scritto che, dietro alla mascherina, lei starebbe sorridendo: fin da quando le è stato diagnosticato per la seconda volta il cancro la coreografa ha cercato di non perdere la speranza e di mandare messaggi di positività ai suoi fan.

Già una volta Carolyn Smith è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia che, ha rivelato lei stessa, avrebbe scoperto grazie ai suoi cani: il suo yorkshire avrebbe iniziato ad annusare il suo seno, lasciandole intuire che qualcosa non andasse in quella zona. Ora, con l’emergenza Coronavirus e il conseguente allarme, la coreografa ha dichiarato di voler seguire tutte le misure suggerite dal Ministero della Salute per cercare di contenere l’epidemia ed evitare il contagio.