Elisa De Panicis ha detto la sua in merito all’emergenza per il Coronavirus: la sua frase ha sollevato un putiferio e contro di lei si è espressa anche l’opinionista Karina Cascella.

Elisa De Panicis e il Coronavirus: la frase

“Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti…per una volta ce l’abbiamo fatta!”, ha dichiarato Elisa De Panicis, forse con l’intenzione di fare un commento ironico sul sempre più diffuso allarme sul coronavirus. In tanti si sono scatenati contro l’influencer criticandola per il suo commento, e anche Karina Cascella non è stata tenera nei suoi confronti: l’opinionista ha detto che secondo lei, a certe persone, non bisognerebbe dare la possibilità di potersi esprimere difronte a una platea tanto vasta come quella dei social.





Tra chi ha commentato c’è anche chi ha fatto notare a Elisa De Panicis che frasi simili, anche se dette forse con l’intenzione di fare dell’umorismo, non fanno altro che aumentare un clima di odio e di separazione mentre proprio in questo momento – con l’emergenza dovuta alla pandemia – sarebbe fondamentale cercare di mantenere il più possibile un clima di coesione.

In tanti dopo l’arrivo del Coronavirus in Italia hanno anche denunciato episodi di razzismo: Francesco Facchinetti ha chiesto scusa alla comunità cinese dopo aver assistito al una rissa tra un anziano cinese e due giovani italiani.