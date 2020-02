Il cambio look di Cristina Parodi è stato approvato da parte dei fan: la conduttrice si è mostrata via social.

Attraverso un post sui social Cristina Parodi ha rivelato ai fan il suo cambio look: la conduttrice ha scelto di sfoggiare la frangia, e i fan si sono prodigati in complimenti entusiastici.

Cristina Parodi: il cambio look

A sorpresa Cristina Parodi ha deciso di cambiare look: la conduttrice non ha abbandonato il suo caschetto ordinato ma ha deciso di aggiungere la frangia. Il taglio di capelli della conduttrice ha ottenuto centinaia di like e in tanti hanno lodato la sua scelta in fatto di look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1) in data: 24 Feb 2020 alle ore 11:00 PST

Da poco la conduttrice ha anche rivelato che si lancerà in una nuova avventura nel campo della moda: lei e la sua amica Daniela Palazzi hanno dato vita al marchio Crida e a detta dei fan, grazie alla raffinatezza della conduttrice potrebbe rivelarsi un vero successo.





Per quanto riguarda la sua nuova collezione Cristina Parodi ha scelto di esaltare l’unicità del made in Italy e per questo ciascuno dei suoi modelli porterà il nome di una città italiana.

La conduttrice è da sempre molto apprezzata per il suo stile garbato e sobrio: i fan sono in attesa di sapere quali saranno i capi più ambiti della sua collezione e in tanti non vedono l’ora di scoprire se, oltre alla frangia, il nuovo percorso della conduttrice nel campo della moda porterà dei nuovi cambiamenti al suo look. Nello scatto in cui ha mostrato di essersi tagliata la frangia Cristina Parodi è ritratta in compagnia di Benedetta, la sorella a cui è estremamente legata.