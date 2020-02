Cristina Plevani ha confessato di aver ricevuto dei messaggi privati da Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia.

Cristina Plevani, la vincitrice del primo Grande Fratello, ha fatto una confessione su Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia: l’attrice al momento è concorrente del Grande Fratello Vip.

Cristina Plevani e Pietro Delle Piane

Sono tanti i dubbi sull’onestà di Pietro Delle Piane e a farne emergere di nuovi ci ha pensato Cristina Plevani: la vincitrice del primo Grande Fratello ha dichiarato che, nel corso degli anni, avrebbe ricevuto diversi messaggi privati da Pietro Delle Piane. L’ex gieffina ha anche aggiunto che non sarebbe certa che i suoi social li gestisca lui in persona, e che quindi secondo lei potrebbe esserci anche qualcun altro dietro ai messaggi da lei ricevuti, senza contare che comunque – non conoscendo direttamente Pietro Delle Piane – non saprebbe dire se lui le abbia effettivamente fatto delle avances.





“Lui ha detto che i social glieli gestiva un amico.

Ora mi sorge un dubbio, perché dal 2012 mi scrive in privato su Facebook. Ho controllato pochi giorni fa, dal 2012 a fasi alterne ogni tanto mi scrive”, ha raccontato Cristina Plevani. Oggi Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno un’intensa storia d’amore ma da quando l’attrice è al Grande Fratello Vip sono tante le accuse mosse contro Pietro Delle Piane, che sarebbe stato pizzicato in compagnia di presunte amiche o amanti durante tutta la relazione con la conduttrice. Lui ha sempre smentito e Antonella Elia, più innamorata che mai, è sembrata credere a tutto quello che lui ha detto.