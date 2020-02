Adriana Volpe e Antonio Zequila sono ai ferri corti: la conduttrice si è lamentata del gieffino con Paola Di Benedetto.

Antonio Zequila ha dichiarato che in passato lui e Adriana Volpe avrebbero avuto una liaison: la conduttrice non l’ha presa affatto bene, e ha negato quanto detto dal collega gieffino.

Adriana Volpe contro Antonio Zequila

Adriana Volpe e Antonio Zequila sono ai ferri corti: la conduttrice ha ammesso di aver conosciuto Zequila quando era molto giovane, ma ha negato con fermezza di aver avuto con lui una liaison. A sua volta anche Zequila ha iniziato a vacillare sulla questione, forse proprio perché messo alle strette dalla conduttrice: “Forse ho conosciuto una persona che le somigliava. Io a volte faccio confusione. Sai io di sera non ci vedo bene… Pensavo fosse una volpe invece è una marmotta”, ha detto in un confessionale Zequila a proposito della vicenda.





La conduttrice ha manifestato la sua rabbia con Paola Di Benedetto, a cui ha detto che di Zequila si parlerebbe unicamente perché si imbucherebbe alle feste e si farebbe fare una foto con il vip di turno.

La conduttrice ha dichiarato di averlo incontrato proprio così, una sera ad una festa quando aveva 18 anni, ma di non averlo mai frequentato: “l’ho visto una sera e non l’ho più frequentato. Perché è infrequentabile”, ha detto in preda alla sua furia. Adriana Volpe è felicemente sposata con Roberto Parli, padre di sua figlia Gisele, e a proposito delle liaison del suo passato ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza. Nella casa del Grande Fratello Vip le cose tra i concorrenti sembrano essere sempre più tese, e chissà come andrà a finire tra Antonio Zequila e Adriana Volpe.