Il marito di Adriana Volpe ha dichiarato di sentirsi toccato dal comportamento della moglie con Andrea Denver al Gf Vip 4

La situazione tra Adriana Volpe e Andrea Denver si fa sempre più complicata. Dopo averli visti parecchio in sintonia nella casa del Grande Fratello Vip, il marito della bionda conduttrice ha espresso il proprio disappunto per le effusioni viste tra i due. Con la complicità di un gioco proposto dallo stesso GF, Adriana e il modello veneto si sono trovati infatti più vicini del solito, avvertendo così un forte feeling.

Tale faccenda sta dunque facendo soffrire Roberto Parli, che nel corso di un’intervista si è sfogato contro la moglie e l’indossatore residente a Miami. L’uomo ha dunque chiesto loro di prestare maggiore attenzione a come si comportano, ricordando che Adriana è anche mamma della piccola Gisele.

Gf Vip: le parole su Adriana Volpe

“Lei sa come funziona.

Era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui, raccomandandosi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola”. Così si è dunque espresso il marito di Adriana Volpe a “Chi”, precisando come anche la figlia possa restare ferita dalle illazioni sul conto della madre.





Il riferimento non è solo al legame con Andrea Denver, ma anche alla presunta vecchia liaison tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. La storia, risalente a molti anni fa, torna tuttavia prepotentemente a galla durante ogni puntata del Gf Vip. “Non sono geloso […] ma sono un marito innamorato. Vedere certe immagini non è piacevole. […] il mio sentimento va rispettato”, ha infine aggiunto il compagno della ex presentatrice Rai.