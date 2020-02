Serena Enardu si è mostrata sui social con la mascherina per il Coronavirus, ma i fan la rimproverano di fare allarmismo

Anche Serena Enardu è stata presa dal timore da contagio per il Coronavirus che sta attanagliando l’Italia e il mondo intero. L’ex tronista di Uomini e Donne, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4 insieme al fidanzato Pago, ha difatti scritto un post sull’uso delle mascherine. Tuttavia il suo messaggio non è piaciuto affatto a frequentatori di Instagram, che l’hanno subito rimproverata.

Serena Enardu ripresa dai fan

Nello scatto in questione si vede nel dettaglio Serena in aeroporto mentre sta per indossare una mascherina. Il post è corredato da una lunga didascalia, che spiega il motivo per cui l’ex tronista ha deciso di indossare tale presidio medico. Diversi però sono stati i commenti negativi a questo suo messaggio, soprattutto perché la mascherina indossata dalla Enardu dovrebbe essere portata al contrario.

Visualizza questo post su Instagram So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo.Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione! Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 25 Feb 2020 alle ore 2:46 PST







Inoltre ormai tutti sanno che dovrebbe essere utilizzata solo dalle persone infette, come da indicazioni.

“Quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male e non a chi sta bene. Fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri”. Così ha scritto per esempio una utente, riscuotendo il consenso quasi unanime degli altri internauti. Infine molti hanno fatto notare il fatto che Serena Enardu è appoggiata a terra e per il virus questo è terreno più che fertile.