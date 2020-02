Perché Elodie e Lele Esposito si sono lasciati? La rivelazione

In molti ricordano la storia d'amore tra Elodie e Lele Esposito nella scuola di Amici: la cantante ha rivelato perché è finita.

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici Elodie si legò a Lele Esposito, ma la loro love story è giunta al termine poco tempo dopo e senza troppo clamore. A rivelare i motivi dietro la rottura ci ha pensato la stessa cantante.

Elodie e Lele Esposito: i motivi

Elodie ha rivelato oggi, con molti anni di distanza, quali sarebbero stati i motivi dietro la sua rottura da Lele Esposito: la cantante ha dichiarato che lui sarebbe stato il primo a credere in lei e che all’interno della scuola si sarebbe sentita finalmente capita proprio grazie a lui. Ciò nonostante lei e Lele Esposito non avrebbero avuto molto in comune e per questo, con il tempo, hanno finito per allontanarsi. Elodie non ha specificato se la storia naufragata pacificamente o meno, ma non ha voluto nascondere l’argomento.





Oggi la cantante è felicemente legata al rapper Marracash, conosciuto sul set del brano Margarita e con cui lei ha fatto “la prima mossa” invitandolo a cena: “Io e Marracash ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso.

Lui crede in me e lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare”, ha dichiarato la cantante, che non ha nascosto di essere innamorata cotta del rapper. La coppia è uscita allo scoperto nell’estate del 2019 e i fan sono in attesa di sapere quali saranno le novità per il loro futuro: la madre di Elodie non ha nascosto che le piacerebbe diventare nonna presto e in tanti sognano i fiori d’arancio per i loro due beniamini.