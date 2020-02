Gwyneth Paltrow e il Coronavirus: “Ho già vissuto questo film”

Come molte altre star anche Gwyneth Paltrow corre ai ripari per il Coronavirus e sui social ha mostrato la sua mascherina.

Come molte delle altre celebrities in giro per il mondo Gwyneth Paltrow ha manifestato la sua preoccupazione per il coronavirus e, con un post via social, si è mostrata mentre indossava la mascherina per andare a Parigi.

Gwyneth Paltrow: il coronavirus

L’allarme per il Coronavirus ha creato preoccupazione in tutto il mondo e Gwyneth Paltrow, in volo per Parigi, si è mostrata con la mascherina attraverso un post via social. “Paranoica? Terrorizzata? Prudente? Tranquilla? Pandemia o propaganda?”, ha scritto l’attrice, che ha poi aggiunto “Sono già stata in questo film” riferendosi a Contagion, il film di Steven Soderbergh in cui interpretava proprio il paziente zero di una grave pandemia globale.





Gwyneth Paltrow non è l’unica ad aver utilizzato la mascherina per via del contagio: come lei anche Kate Hudson e Bella Hadid si sono mostrate mentre indossavano la mascherina protettiva.

In Italia, dove l’epidemia è iniziata circa una settimana fa, tante tra le star si sono espresse in proposito con messaggi d’allerta e preoccupazione. Elisabetta Canalis si è recata a Tokyo con suo marito e anche lei ha indossato la mascherina, mentre Ilona Staller ha gettato il panico tra i suoi follower con un commento preoccupato a un noto sito d’informazione. In Italia il Governo ha cercato di utilizzare toni rassicuranti sulla pandemia diffondendo tutte le informazioni riguardanti la prevenzione e le mosse atte a contenere il contagio. Per il momento i contagiati in Italia sarebbero oltre 500, ma i numeri continuano a salire specialmente nelle zone maggiormente colpite del nord Italia.