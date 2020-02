Ilona Staller è stata linciata via social per un suo commento - alquanto allarmante - a proposito del Coronavirus in Italia.

Tanti tra i personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato le notizie legate alla diffusione del Coronavirus in Italia: tra loro anche l’ex attrice Ilona Staller, che non ha nascosto la sua paura.

Ilona Staller e il Coronavirus

Ilona Staller ha commentato via social le notizie legate alla diffusione del Coronavirus e, a giudicare dal tono del suo messaggio, l’ex attrice sarebbe alquanto preoccupata per la situazione: “Dio mio che strage! Moriremo come le mosche d’estate”, ha scritto l’attrice con toni allarmanti.







Tra chi ha commentato il post c’è chi ha cercato di tranquillizzarla e chi invece l’ha insultata per i suoi toni che, in un momento tanto delicato, non farebbero altro che destare nuove preoccupazioni. In tanti hanno infatti specificato che i toni d’allarme utilizzati dall’attrice sarebbero inopportuni, specie visto il suo grande seguito sui social.

Sebbene la diffusione del virus sia stata largamente dibattuta così come la sua pericolosità, il Governo ha cercato di mitigare il panico dilagante e di fornire tutte le nozioni basilari per contenere l’epidemia senza perdere il controllo e senza lasciarsi andare a inutili allarmismi.

Ilona Staller non è l’unica fra le celebrities ad aver manifestato la propria preoccupazione, ma in tanti hanno cercato di rassicurare il loro pubblico consigliando di seguire le direttive igienico-sanitarie consigliate dal Governo e dagli organi sanitari.

L’argomento Coronavirus è stato commentato anche da Chef Rubio, Elettra Lamborghini e Francesco Facchinetti, il quale si è trovato a dover bloccare una rissa tra alcuni giovani italiani e un anziano di origine asiatica, da loro accusato di aver portato il virus in Italia.