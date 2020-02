Barbara D'Urso ha spiegato come lavarsi le mani per evitare il contagio da Coronavirus: il video che sta facendo il giro del web

Barbara D’Urso si è sempre mostrata molto attenta alle diverse modalità da adottare per evitare il contagio da Coronavirus. In prima linea nella sue trasmissioni, pur senza la presenza del pubblico, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha però deciso di dare qualche ulteriore dritta direttamente sui social. Così, in un filmato pubblicato su Instagram, la Carmelita nazionale ha spiegato per filo e per segno a tutti i suoi fan come fare per lavarsi le mani correttamente. Ovviamente, neanche a dirlo, il suo video è diventato immediatamente virale.

Barbara D’Urso in aiuto dei fan

Già nel corso di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso aveva spiegato in diretta il corretto procedimento per lavarsi le mani. Poi però ha voluto precisarlo ancora una volta su Instagram, in modo che tutti i suoi fan potessero vederlo.

Molte sono state le reazioni dei suoi follower, che l’hanno ringraziata per l’utilità della sua clip. Qualcun altro ha persino rilanciato una proposta alquanto bizzarra: “Barbara ministro della Salute subito“, ha difatti scritto un fan.

Visualizza questo post su Instagram Dal bagno del mio camerino di Cologno Monzese un piccolo riassunto del corretto lavaggio delle mani 😁😁😁 #lavatelemani #prevenzione #igiene #unminuto #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 27 Feb 2020 alle ore 10:49 PST

Nel mentre, la popolare conduttrice partenopea si è resa protagonista di una rissa dietro le quinte con Vittorio Sgarbi, mandata in onda da Striscia la Notizia. Il critico d’arte, in collegamento, ha perso il controllo mandando letteralmente a quel paese Barbarella, dandole della “capra” e “pazza”. La D’Urso lo ha quindi cacciato dalla sua trasmissione, per poi mandare in pausa lo show.