Anche Carlo Verdone sembra avere i suoi problemi con il Coronavirus: il regista ha infatti dovuto far slittare la data d'uscita del suo nuovo film

Anche Carlo Verdone ha avuto a che fare con il Coronavirus, fortunatamente però non in termini di contagio. Il popolare attore e regista ha infatti dovuto far slittare la data di uscita del suo ultimo film “Si vive una volta sola”. La pellicola era attesa nelle sale italiane mercoledì 26 febbraio, ma a causa dell’emergenza sanitaria occorsa nel nostro Paese, la data è stata rimandata.

Con un videomessaggio postato su Facebook, il comico ha dunque espresso la sua preoccupazione. “Sono incidenti che possono capitare, però è strano che nel 2020 ci troviamo in una situazione quasi da Medioevo”. Carlo Verdone ha poi deciso di mandare un messaggio di solidarietà a chi è stato colpito dal Covid-19 e a chi si trova in quarantena nella cosiddetta zona rossa.

L’artista si è detto inoltre particolarmente preoccupato per i piccoli negozi, le industrie e il turismo, danneggiati economicamente dalla situazione. “Siamo nelle mani di medici, virologi e infettivologi. Ma dobbiamo avere fiducia. Sono sicuro che l’emergenza rientrerà e che presto avremo anche un vaccino”, ha puntualizzato ancora a Domenica In da Mara Venier.

Carlo Verdone: film rimandato

“Si vive una volta sola” è dunque il nuovo film di Carlo Verdone, dove il regista romano recita insieme a Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. La storia narra l’amicizia di 4 colleghi di lavoro, che si rivelano però incredibilmente soli e insoddisfatti delle loro vite. Una notizia inaspettata arriverà però nelle loro esistenze come un fulmine a ciel sereno. I personaggi saranno così costretti ad affrontare degli imprevisti colpi di scena, in un viaggio corale da Roma alla Puglia, ma soprattutto all’interno delle loro personalità.