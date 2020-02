Coronavirus, Eros Ramazzotti: “Siamo visti come un Paese allo sbando”

Con un messaggio su Instagram, Eros Ramazzotti interviene sul coronavirus, confessando l'incapacità dello Stato nel gestire l'emergenza.

Attualmente in viaggio all’estero, a Boston, Eros Ramazzotti ha notato come è vista l’Italia dai media internazionali rispetto all’emergenza coronavirus. Il cantante, infatti, ha spiegato che negli Stati Uniti, il nostro Paese è visto come una nazione “allo sbando”. La situazione, rivela con un messaggio su Instagram, è sconcertante.





Coronavirus, messaggio Eros Ramazzotti

Con un lungo messaggio su Instagram, Eros Ramazzotti interviene sul coronavirus, spiegando come è vista l’Italia dalla stampa estera. “Mi trovo in America da 1 mese – scrive il cantante – e da qui l’impressione è di un paese allo sbando, di gente che si evita come se ci fosse la peste, di ignoranza totale, di cattiveria e razzismo galoppante”. Eros si è definito “veramente scioccato da tutto ciò ma soprattutto da uno stato che non sa gestire una situazione così, che non aiuta il cittadino a capire cosa veramente sta succedendo”.

Il consiglio, dunque, è quello di “essere uniti, veri, disponibili e aiutarci l’uno con l’altro perché è l’unico rimedio. Nessuno ci può aiutare più del nostro essere civili e rispettosi con noi stessi. Forza, non abbattiamoci e si troverà una soluzione, ne sono certo”. Infine, conclude con un messaggio forte: “Orgoglioso di essere italiano”.