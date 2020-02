Francesca Cipriani contro Valeria Marini: “Un mese fa..”

Francesca Cipriani ha rivelato un aneddoto poco lusinghiero sulla sua acerrima rivale, Valeria Marini.

Dopo la sfuriata e la rissa sfiorata con Antonella Elia, Valeria Marini è stata presa di mira anche da una sua vecchia conoscenza: Francesca Cipriani ha infatti confessato un aneddoto poco lusinghiero nei confronti della showgirl stellare.

Francesca Cipriani contro Valeria Marini

Nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini è stata colpita da Antonella Elia e poco ci mancava che tra le due scoppiasse una vera e propria rissa. Pur non giustificando il comportamento di Antonella Elia Francesca Cipriani ha raccontato un aneddoto poco lusinghiero nei confronti di Valeria Marini, sua ex conoscenza grazie a L’Isola dei Famosi.





Francesca Cipriani ha rivelato che circa un mese fa, durante un evento, le due si sarebbero incontrate nello stesso luogo ma Valeria Marini si sarebbe rifiutata di fare una foto insieme a lei.

“Eravamo ospiti insieme allo stesso evento. Quando ci siamo incrociate, ci siamo passate a pochi cm di distanza, lei non mi ha salutata. I fotografi volevano che facessimo le foto insieme e lei ha proprio detto ‘assolutamente non con lei'”. Francesca Cipriani ha anche espresso il suo rammarico per il comportamento della showgirl con cui si sarebbe riappacificata durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. Forse per Valeria Marini non si è trattato di una riappacificazione sincera? Per il momento la showgirl non è stata interpellata sulla questione ma c’è già chi si chiede se Alfonso Signorini consentirà a Francesca Cipriani di avere un confronto con lei all’interno del Grande Fratello Vip. Per il momento la showgirl avrebbe già il suo bel da fare con Antonella Elia.