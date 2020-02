La “quattro mura” del GF Vip 4 sono sempre più arroventate. Dopo le prime settimane dove tutto sembrava andare a gonfie vele e tutti andavano d’amore e d’accordo, ecco che ora emergono prepotentemente le prime diatribe. Addirittura Barbara Alberti si meravigliava della tranquillità e dell’educazione degli altri inquilini. Ma ora i nervi sono alle stelle, soprattutto tra alcuni concorrenti.

Oltre alla rumorosa lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, ecco dunque che ora ne è scoppiata un’altra tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. I due gieffini si sono infatti resi protagonisti di un duro scontro, accesosi durante la prova di recitazione chiesta dal GF.

Cercando di placare gli animi, Zequila ha dunque consigliato di mischiare i gruppi di recitazione per evitare un’altra bagarre tra Valeria e Antonella.

Le due, come sappiamo, nelle ultime ore sono arrivate addirittura alle mani. A seguito di ciò, la showgirl sarda ha persino invocato la squalifica della collega torinese.

La proposta di Antonio, tuttavia, non ha trovato il sostegno di Adriana Volpe. Al che Zequila si è subito innervosito, facendo dell’ironia sulle capacità attoriali dei suoi compagni.

Visualizza questo post su Instagram

La prova di recitazione ha notevolmente scosso gli animi della Casa e Antonio, cercando di placare gli animi, propone di mischiare i gruppi delineati per evitare un secondo scontro fra Valeria e Antonella; la proposta però non viene vista di buon occhio da Adriana che, riferendosi a Paola e Sara, esclama “Non sono d’accordo, il gruppo rimane così, perché una di loro adesso deve andare a fare le scene con Zequila”. Successivamente Antonio, mostrandosi particolarmente risentito dalle affermazioni delle giovani coinquiline, avvicinandosi a Paola nella cucina dice “Mi sono stufato di questo atteggiamento, la mia era una proposta non ti ho oltraggiato” e rivolgendosi a Fabio aggiunge “Faccio io l’aiuto regista, non voglio partecipare, non sono all’altezza di recitare con questi attori”. Teresanna allora, stanca del comportamento insofferente dell’attore, lo incalza dicendo “Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? Stiamo facendo un gioco” mentre il coinquilino risponde piccato “Mi dicono che sono un -galletto- e che non vogliono recitare con me, allora lasciamo stare che tanto non sono capace di recitare” e subito Adriana aggiunge infastidita “Ma non va bene perché dobbiamo partecipare tutti, se no io faccio la truccatrice, che ci inventiamo i ruoli?”. Anche Fabio, provato dagli accesi scontri dei compagni d’avventura, cerca di placare gli animi dicendo “Il Grande Fratello ci ha fatto un regalo, cerchiamo di continuare in armonia” mentre Adriana aggiunge “Esatto, dividiamoci in gruppi e lavoriamo, facciamo vedere che sappiamo fare qualcosa insieme che è anche divertente”. #grandefratellovip #teresannapugliese #antoniozequila

Un post condiviso da Tutto sul Grande Fratello (@grandefratellonipevip) in data: 27 Feb 2020 alle ore 10:56 PST