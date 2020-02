Fabio Testi sembra piuttosto provato dalla permanenza nella Casa del Gf Vip 4, soprattutto per via degli scherzi notturni dei suoi compagni

Fabio Testi appare particolarmente stanco e provato nella Casa del GF Vip 4. Il noto attore, oggi 78enne, ha così deciso di fare un discorso ai suoi coinquilini. Non riuscendo sostanzialmente a dormire di notte a causa degli scherzi che vengono fatti, il concorrente ha domandato maggiore rispetto agli altri Vip. Inoltre ha chiesto loro di evitare di sprecare creme e dentifrici per i loro giochi, perché c’è gente nel mondo che non può nemmeno comprare il pane.

Al momento al televoto, Fabio Testi ha così dato vita a questo sfogo poche ore fa, mentre alcuni suoi compagni si trovano in giardino. L’attore li ha quindi raggiunti annunciando un nuovo comunicato ufficiale interno, tramite cui ha emanato la sua importante richiesta.

Il discorso fatto dal veneto è stato peraltro accolto molto bene, tanto che i Vip presenti hanno applaudito convinti alle sue parole.

Gf Vip: Fabio Testi stanco

A onore del vero, altri Vip si sono lamentati di non essere riusciti a dormire serenamente durante la notte. Tra loro ci sono anche Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, che effettivamente sono apparsi piuttosto stanchi. Fabio Testi ha pertanto deciso di mettere fine a questa situazione, portando i suoi compagni a una concreta riflessione.





“Vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo. C’è tutta la giornata per giocare e la sera c’è chi vuole riposare”. Così ha dunque dichiarato l’attore in giardino, per poi ribadire il suo dissenso sullo spreco dei prodotti. “Cerchiamo di dare il buon esempio, per favore”, ha rimarcato ancora Fabio, portavoce del buonsenso nella Casa del Gf Vip.