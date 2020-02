Gf Vip, Valeria Marini in lacrime dopo la lite con Antonella Elia

Dopo la lite con Antonella Elia Valeria Marini si è lasciata andare ad un duro sfogo e ha pianto tutte le sue lacrime.

Al Grande Fratello Vip Valeria Marini è scoppiata a piangere dopo la lite avuta con Antonella Elia che, durante l’alterco, le ha colpito il seno. Per questo la showgirl stellare ha chiesto al programma che vengano presi provvedimenti.

Valeria Marini contro Antonella Elia

Dopo lo stress per la lite con Antonella Elia Valeria Marini è scoppiata in un pianto dirotto e ha dichiarato: “Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subite in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente”, ha detto la showgirl, senza spiegare chi le avrebbe messo le mani addosso in passato. Tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip è quasi scoppiata una vera e propria rissa: l’attrice, stufa delle provocazioni della showgirl al suo indirizzo, le si sarebbe scagliata contro colpendole il seno.





Subito gli altri concorrenti hanno cercato di separarle ma ovviamente le due si sono ricoperte d’insulti e dopo il colpo subito da Antonella Elia all’altezza del seno Valeria Marini ne ha chiesta la squalifica.

Per il momento non è chiaro se il programma abbia intenzione di prendere provvedimenti contro l’attrice, quel che è certo è che i rapporti tra lei e Valeria Marini siano tesissimi.

L’antipatia tra le due risale a ben prima che entrambe entrassero al Grande Fratello Vip ma la convivenza forzata nel reality show avrebbe reso i rapporti piuttosto complicati tra le due gieffine.