Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Giulia De Lellis? Novità scioccanti parlano di una presunta crisi tra l'influencer e Andrea Iannone

Cosa sta accadendo a una delle coppie più amate dello spettacolo e dei social? A quanto pare Andrea Iannone sta vivendo un periodo di grandi difficoltà per via delle accuse relative all’uso di sostanze dopanti. Il pilota, dopo le prove che ne documentano il cambiamento fisico, ha fatto calare su di sé il silenzio più nero. Una delle ultime foto di Iannone postata dalla sua attuale fidanzata Giulia De Lellis risale di fatto al 1° gennaio. La loro ultima uscita pubblica risale invece allo scorso 15 gennaio, giorno del compleanno della nota influencer romana.

Giulia De Lellis: l’incontro con Damante

Anche nel corso della festa a sorpresa organizzata alla fidanzata, il pilota di Moto GP appariva alquanto tirato. Fuori dal locale c’era infatti un gruppo di paparazzi, con i quali Iannone ha persino rischiato la rissa.

Solo i familiari di Giulia sono riusciti a trattenere il nervosismo di Andrea, pronto a esplodere insieme al padre della ex gieffina.





Mentre dunque Iannone è scomparso, Giulia De Lellis, al contrario, non si è fatta mancare la partecipazione a diverse sfilate durante la Fashion Week milanese. Proprio in quell’occasione, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è incontrata col suo ex Andrea Damante. I due, vestiti nella medesima tinta arancione, si sono dunque scambiati qualche parola tra amici. Tuttavia chi era presente all’incontro ha visto sguardi complici e grande affinità. Intanto, sempre durante quei frenetici giorni, Iannone è stato visto in un locale in compagnia di un’altra ragazza che non era evidentemente Giulia. Cosa sta dunque succedendo ai due ex piccioncini?