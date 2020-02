Ilary Blasi seccata dalla decisione di rimandare L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi non sarebbe stata felice della decisione Mediaset di far slittare L'Isola dei Famosi a data da destinarsi.

Dopo che Ilary Blasi è rimasta orfana del Grande Fratello Vip e della conduzione a Le Iene si era ipotizzato che la conduttrice sarebbe finita al timone dell’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi. A sorpresa il programma è slittato a gennaio 2021 e sembra che Ilary non l’abbia presa affatto bene.

Ilary Blasi: l’isola dei famosi

Per il momento non ci sono conferme a proposito del fatto che Ilary Blasi condurrà L’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi nel 2021. Quel che è certo è che il programma è stato rinviato e per questo Ilary Blasi potrebbe essere “orfana” di una trasmissione per un bel po’. La conduttrice non avrebbe preso bene la decisione dei vertici Mediaset ma, a quanto si apprende da indiscrezioni, l’emittente televisiva potrebbe aver deciso di affidarle la conduzione de Lo Show dei Record.





Ancora non è chiaro quando avrà inizio l’Isola dei Famosi né se veramente Ilary sarà alla conduzione del programma.

Secondo indiscrezioni i vertici Mediaset avrebbero proposto anche a Mara Venier di condurre il programma che, nelle precedenti edizioni, era stato condotto da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura.

Alessia Marcuzzi ha comunicato il suo addio allo show dei naufraghi dichiarando di volersi dedicare a nuovi progetti e in molti credono che la conduttrice abbia detto addio allo show anche a fronte delle numerose polemiche sulla sua conduzione (due su tutte la gestione del canna-gate e della lite tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli in diretta televisiva).