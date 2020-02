Luca e Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi: “Pagliaccia”

Tra Hugo e Ivana Icardi è scoppiata la passione a Supervivientes, ma Luca e Gianmarco Onestini hanno avuto da ridire.

Il bacio scattato tra Ivana Icardi e Hugo Sierra (ex fidanzato di Adara Molinero) non è stato affatto apprezzato dal presunto ex fidanzato della sorellina di Icardi, Gianmarco Onestini, che ha commentato l’episodio insieme a suo fratello Luca.

Luca e Gianmarco Onestini: le accuse

Ivana Icardi è sbarcata a Supervivientes appena da una settimana e contro di lei già si sono scatenate polemiche e commenti. Il presunto ex fidanzato della bella influencer, Gianmarco Onestini, ha commentato il suo bacio a Hugo Sierra, scattato a pochi giorni dal suo arrivo nel format spagnolo. Gianmarco sostiene di non aver mai avuto una liaison con Ivana, ciononostante lui e suo fratello Luca si sono espressi con parole piuttosto forti nei suoi confronti.





“Lei ed Hugo? Due ipocriti!” Ha detto Gianmarco, mentre Luca gli ha fatto eco: “Ivana accusava Gianmarco di averci provato con tutte all’interno del reality show e, sempre Ivana, si bacia e si tocca con Hugo Sierra ad appena 2 giorni dal suo arrivo.

(…) Sono due pagliacci”, ha dichiarato il fidanzato di Ivana Mrazova. A commentare l’episodio poco positivamente è stata anche l’ex fidanzata di Hugo, Adara Molinero, che ha dichiarato di trovare assurda la vicinanza tra i due scattata dopo pochi giorni di conoscenza e ha aggiunto che, a suo avviso, Hugo e Ivana starebbero solo cercando di far ingelosire lei e Gianmarco. Sarà vero? Per il momento a Supervivientes i due sembrano essere la coppia più bollente.