Luigi Favoloso e Elena Morali stanno insieme: il messaggio

Tra dediche e baci rubati sembra chiaro che Elena Morali e Luigi Favoloso facciano ormai coppia fissa.

Luigi Mario Favoloso e Elena Morali si sono concessi un viaggio insieme e a quanto pare dai messaggi e dalle dediche che i due si sono reciprocamente scambiati via social, i due starebbero insieme!

Luigi Favoloso e Elena Morali

Una coppia inattesa e che sta facendo impazzire i social quella tra Luigi Favoloso e Elena Morali: l’ex fidanzato di Nina Moric e l’ex fidanzata di Scintilla sono partiti insieme per il Libano e, tra una story e l’altra sempre fianco al fianco, Luigi Favoloso si è lasciato andare anche ad una romantica dedica.





Sembra chiaro dunque che tra i due ci sia del tenero e anche se finora entrambi non hanno parlato ufficialmente di fidanzamento c’è già chi crede che il loro possa essere un grande amore. Favoloso è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove aveva finito per essere lasciato in diretta tv – e con grande clamore – dalla showgirl Nina Moric, con cui ha avuto una lunga storia caratterizzata da frequenti tira e molla.

Elena Morali era legata al comico Scintilla che tra le altre cose l’aveva chiesta in sposa regalandole un prezioso anello. La showgirl ha messo fine alla relazione e ora, per lo stupore di tutti, sembra aver ritrovato la serenità accanto a Luigi Favoloso.

Gli avvistamenti della presunta neo-coppia sono stati parecchi nelle ultime settimane e sembra sempre più chiaro che tra i due ci sia davvero del tenero: come prenderanno la cosa Nina Moric e l’ex di Elena Morali, Scintilla?