La prova in esterna a Parigi e l'eliminazione di Nicolò Duchini: tutto quello che è successo nell'undicesima puntata di MasterChef 9.

L’avventura degli aspiranti chef a MasterChef 9 è quasi giunta al termine, e in gara sono rimasti Maria Teresa, Antonio, Davide e Marisa. Nicolò Duchini è stato eliminato a un passo dalla finale per un errore nel Pressure Test.

MasterChef 9: eliminato undicesima puntata

Si avvicina la finale di MasterChef 9 in programma per il 5 marzo, alle 21.15 su Sky e NOW TV. Tra i concorrenti rimasti in gara a contendersi il montepremi finale vi sono Maria Teresa Ceglia, 31enne consulente finanziaria, Davide Tonetti, 30enne originario di Trieste, Antonio Lorenzon, art director di Bassano del Grappa e Marisa Maffeo, infermiera 33enne originaria di Battipaglia. Nicolò Duchini è stato eliminato nella penultima puntata che ha visto i concorrenti in gara nella prova in esterna, a Parigi, dove hanno dovuto riprodurre uno dei piatti del prestigioso ristorante stellato il ‘Pavillon Ledoyen’ di Yannick Alléno.

Quello di Davide Tonetti è stato scelto dal famoso chef come migliore della prova.

Nel Pressure Test finale si sono battuti quindi 4 concorrenti escluso il vincitore della prova: Marisa, Maria, Antonio e Nicolò. Ad abbandonare la prova è stato Nicolò, con sommo sdegno dei social che sono insorti a suo favore.

Nicolò Duchini: la gaffe e l’amore per la cucina

Durante la prova di Niccolò al ristorante stellato di Yannick Alléno nel piatto del concorrente era presente un corpo estraneo, ovvero una lisca di pesce. A commentare l’episodio è stato lui stesso:

Per quanto riguarda la lisca nel piatto scoccia perché è stato un lavoro – eseguito nella cucina di Yannick Alléno -fatto bene e di cui ero soddisfatto. Trovare la lisca nel piatto dopo tutta quella fatica è stata una bella mazzata per me! Nonostante tutto credo che avrei meritato di giocare la finale

A proposito del suo incontro con il fratello alla Mistery Box Duchini ha dichiarato:

Quando ho visto mio fratello (alla Mistery Box ndr) è stato un momento fantastico anche perché io lì dentro non sempre mi sono sentito a mio agio. Vedere mio fratello mi ha dato una carica positiva

Nonostante l’eliminazione da MasterChef Nicolò Duchini ha deciso di continuare a lavorare nel mondo della cucina, e a tal proposito ha confessato i suoi sogni per il futuro: